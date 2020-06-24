Минниханов: «Наш святой долг — твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на параде Победы заявил, что долг святой всех — твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны и пресекать любые попытки переписать историю.

«Сегодня славные боевые традиции поколения победителей достойно продолжает российская армия. Под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина растет оборонный потенциал и престиж Вооруженных сил Российской Федерации», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что в России нет ни одной семьи, которой не коснулась война.

«На фронт ушли 700 тысяч татарстанцев. Каждый второй не вернулся с полей сражений. Старики, женщины и дети круглосуточно ковали победу в тылу. Невозможно представить, через что пришлось пройти нашим отцам и матерям, и тем более описать ужас военных лет. Но несмотря на все тяготы и лишения, наш народ выстоял!» — подчеркнул Рустам Минниханов.

О том, как прошел парад Победы, читайте в материале «Реального времени».