Эльмира Зарипова примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
30 июня на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Тезисы к обсуждению:
- Какие социально значимые проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, реализуются в Татарстане?
- Ситуация на сегодняшний день на рынке труда РТ.
- Наиболее востребованные специальности, профессии.
- Какая работа ведется службой занятости населения республики для сокращения числа безработных?
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