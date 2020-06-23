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Эльмира Зарипова примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

18:13, 23.06.2020 Мероприятие:  Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Эльмира Зарипова примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

30 июня на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

  • Какие социально значимые проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, реализуются в Татарстане?
  • Ситуация на сегодняшний день на рынке труда РТ.
  • Наиболее востребованные специальности, профессии.
  • Какая работа ведется службой занятости населения республики для сокращения числа безработных?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

МероприятияOnline-конференции
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