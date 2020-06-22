Экс-глава сельского поселения в Татарстане признался в передаче земли знакомым

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы Чирповского сельского поселения Лаишевского района Татарстана. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, и служебном подлоге.

По версии следствия, с 2010 по 2012 год мужчина по просьбе знакомых, в том числе родственника, предоставлял в собственность земельные участки в селах Чирпы и Именьково. Он попросил изготовить фиктивные выписки из похозяйственной книги о выделении участков. Далее граждане на основании данных документов зарегистрировали право собственности на землю. Ущерб государству оценивается в 1,1 млн рублей.

Экс-глава поселения вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.