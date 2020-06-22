Сдающие ЕГЭ выпускники будут находиться в аудиториях без защитных масок

Фото: Ринат Назметдинов

Стало известно, как пройдет единый государственный экзамен. На заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Ильсур Метшин поручил организовать жесткий контроль соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

Экзамены пройдут с 3 по 25 июля. С 3 по 8 августа предусмотрен дополнительный период — для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты и резервные дни.

В качестве спецмер по предотвращению распространения инфекции во всех экзаменационных пунктах, в том числе во дворах школ, будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Для того чтобы не создавать скопление людей, создан график прибытия. Будут организованы два входа, а детям будут измерять температуру.



В аудиториях дети должны будут находиться без масок, так как их лица должны просматриваться в соответствии с требованием Рособрнадзора. Каждое помещение будут дезинфицировать.

Ранее Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание Единого государственного экзамена в 2020 году.

