Министр труда Татарстана высказалась о роли детей в новой редакции Конституции

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Глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова уверена, поправка о приоритете заботы о детях в госполитике может восприниматься только положительно.

«Норма, которая вызвала безоговорочно положительную реакцию общественности, — это норма о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Соответственно, государство будет способствовать их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному развитию», — приводит «Татар-информ» слова министра.

Она добавила, что поправки также содержат пункты о приоритете семейного воспитания и функциях государства по воспитанию сирот. По мнению Эльмиры Зариповой, принятие поправок к Конституции РФ позволит государству усилить работу по улучшению качества жизни граждан.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев рассказал о нюансах голосования, которое будет длиться с 25 до 1 июля.