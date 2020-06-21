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В Татарстане ожидаются грозы и до +21˚

06:31, 21.06.2020
В Татарстане ожидаются грозы и до +21˚
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, вечером с грозой. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. При грозе будут кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Ночью минимальная температура воздуха опустится до +7..+12˚С. Максимальная температура воздуха днем +16..+21˚С.

Татарстан
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