В Татарстане ожидаются грозы и до +21˚
В воскресенье, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, вечером с грозой. Днем существенных осадков не ожидается.
Ветер северный, северо-восточный умеренный. При грозе будут кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Ночью минимальная температура воздуха опустится до +7..+12˚С. Максимальная температура воздуха днем +16..+21˚С.Татарстан
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