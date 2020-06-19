Итоги дня: понижение ставки до 4,5%, когда в РТ откроются торговые центры, погода в выходные в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 июня.
- Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт впервые с 2015 года. Теперь она составляет 4,5%.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, какие требования по борьбе с COVID-19 будут предъявляться к работе торговых центров после того, как они откроются. По ее словам, в ТЦ будет обязательным ношение масок и перчаток, а также будут действовать нормы социального дистанцирования. Сотрудников будут проверять по утрам, мерить им температуру и выявлять другие симптомы. Они тоже обязаны носить маски. ТЦ откроются при переходе на третий этап снятия ограничений. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Гидрометцентр РТ подготовил прогноз на пять дней. По данным синоптиков, Татарстан находится под влиянием антициклона. В субботу днем и вечером, начиная с северо-западных районов, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Сила ветра может достигать 15—20 м/с. Температура воздуха составит от +23 до +28°С. В воскресенье, 21 июня, ночью возможен дождь. Днем осадки будут несущественными. Воздух прогреется до 17—22 градусов тепла.
- Игры стран СНГ могут провести в Казани с 4 по 11 сентября. Изначально они должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в Играх примут участие 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей. Также планируется провести большую видеоконференцию с участием всех министров спорта стран СНГ.
- ПАО «Таттелеком» установит и введет в эксплуатацию 482 камер видеонаблюдения разного типа на дорогах Казани, а также организует каналы связи, необходимые для передачи данных. Камеры будут установлены на выездах из города, транспортных развязках, автодорогах, надземных и подземных пешеходных переходах, в местах концентрации массового транзита граждан и транспортных средств.
- В приемную кампанию на учебный год 2020—2021 КФУ планирует принять 5 330 бюджетников. То есть в вузе на 15 бюджетных мест меньше, чем в предыдущем году. Приемная кампания КФУ стартует 20 июня в 8.00. Она пройдет полностью в дистанционном формате.
- Венецианская комиссия Совета Европы оценила поправки в Конституцию России, которые касаются отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Так, эксперты предложили изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79. В ней предлагается сделать приоритет российского права над международным. Также комиссия выразила обеспокоенность поправкой, которая позволяет Совету Федерации увольнять судей Конституционного суда по представлению президента.
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