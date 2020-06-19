В КФУ не исключили дистанционное обучение для иностранных граждан с 1 сентября

Секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров объяснил, что произойдет, если иностранный абитуриент будет зачислен в КФУ, а к сентябрю границы государств еще не откроют, и он не сможет обучаться очно.

«У нас весь второй семестр этого года обучение было организовано в дистанционном формате. И скажу, что это ничуть не легче. Даже студент, может быть, качественнее прорабатывает задания, которые представляют наши преподаватели», — сказал он.

Для иностранных граждан, поступающих на контракт, в КФУ организован отдельный конкурс, который предполагает сдачу двух экзаменов.

«Но подав заявление на бюджет, те категории граждан, которые имеют право участвовать в бюджетном конкурсе, могут досдать третий экзамен и тогда смогут поступать на бюджет в рамках общего бюджетного конкурса», — пояснил Бодров.

По его словам, граждане некоторых государств могут участвовать в бюджетном конкурсе, если подтвердят статус соотечественника. В департаменте внешних связей КФУ по телефону 233-70-27 расскажут, что необходимо для этого.