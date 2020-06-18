Итоги дня: Telegram возвращается, парад Победы в Казани, Назарбаев заразился COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 июня.
- Роскомнадзор готов отменить запрет на доступ к мессенджеру Telegram. Решение уже согласовано с Генпрокуратурой. Но в суд ведомства еще не обращались и судебный запрет до сих пор не снят.
- Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала сегодня о том, как пройдет парад Победы в Казани. Репетиция назначена на 20 июня, а сам парад — на 24-ое. Зрителей не пустят, придется довольствоваться трансляцией. Однако среди участников, которых будет около 1 тысячи человек, планируется задействовать 20 ветеранов.
- У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, правившего страной около 30 лет, обнаружили коронавирусную инфекцию. При этом Елбасы продолжает работать дистанционно, уверяет его пресс-служба.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил закон об исполнении бюджета Татарстана за 2019 год. Этот закон Госсовет РТ принял сразу в трех чтениях неделю назад. Согласно документу, республика завершила прошлый год с профицитом в 13 млрд рублей.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не привязаны к конкретному лидеру и заложенные в них принципы будут действовать еще долго. При этом он сказал, что «после Путина будет Путин»
- В республике Бангладеш скончался казанский кардиолог Рашит Миннетдинов, отправившийся в командировку, чтобы спасать местных жителей от коронавируса. Он умер от двусторонней пневмонии, однако тесты на COVID-19 были отрицательными.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства и ЖКХ не намерен замораживать тарифы на «коммуналку». Он назвал подобные предложения популизмом.
- Минниханову представили нового военного прокурора Казанского военного гарнизона. Эту должность занял Сергей Баженов.
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