В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне смогут летать за границу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» (часть была опубликована в Telegram-канале ведущей).

По словам Поповой, когда в России и других странах становится больше зараженных, то риски распространения возрастают.

«Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», — уточнила Попова.

В апреле 2020 года, в разгар распространения коронавируса, сотни россиян выезжали за границу. Россию могли покинуть только дипломатические работники, водители грузовиков, жители Калининградской области, а также те, у кого в другой стране умер близкий родственник. Также для россиян были организованы вывозные рейсы из других стран.

