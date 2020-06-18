В казанском Кремле прокомментировали инициативу сокращения новогодних каникул

В казанском Кремле прокомментировали инициативу сокращения новогодних каникул. По словам пресс-секретаря президента Татарстана Лилии Галимовой, для руководства республики нет новогодних каникул.



— Руководство республики не с 1-го, так со 2 января всегда уже на работе. Поэтому новогодних каникул как таковых не существует ни для президента, ни для правительства. Что касается самой инициативы (укороченных новогодних каникул, — прим. ред.), она просто устно озвучена. Никаких решений в этой части не принято. Не совсем корректно чью-то инициативу комментировать, регулярно появляющуюся в публичном поле, — ответила на брифинге Лилия Галимова.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней. Некоторые предприниматели Татарстана поддержали инициативу.

