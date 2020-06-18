Главное к утру: отмена обсервации, право на проведение Суперкубка УЕФА и поправки о землях нацпарков
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 июня.
- Правительство Татарстана внесло очередные поправки в постановление по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Согласно новым изменениям, прибывающие в РТ из других стран освобождены от необходимости проводить 2 недели в обсерваторе.
- Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала предложение казанской общественницы Ирины Волынец о введении дополнительного пособия для родителей-одиночек на время пандемии коронавируса. Депутат подчеркнула, что во фракции ЛДПР уже предлагали проект федерального закона о социальной защите родителей, воспитывающих детей в неполной семье. Однако там меры не были временными.
- Казань сохранила право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году. Таким образом, столица РТ первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.
- Вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, который позволит приватизировать земли национальных парков. Пока речь идет об участках в границах населенных пунктов, расположенных в нацпарках.
- Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев потребовал проверить на оскорбление десантников новый юмористический скетч из Instagram Филиппа Киркорова.
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