Владеющая TikTok компания нарастила прибыль на 130%

Фото: ByteDance

По итогам I квартала 2020 года китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, получила прибыль в 40 млрд юаней ($5,6 млрд). Это на 130% больше, чем за то же период предыдущего года.

По итогам этого года компания надеется достигнуть прибыли в 200 млрд юаней (более $28 млрд), пишет агентство Reuters.

Агентство подчеркивает, что основная доля прибыли пришлась не на TikTok. Компания зарабатывает гораздо больше на рекламе в китайских приложениях, например Douyin, который является аналогом видео-соцсети для внутреннего рынка КНР.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 700 млн человек.