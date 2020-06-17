Итоги дня: три шока для экономики РФ, глава Минздрава РТ о ситуации с COVID-19 в Челнах, новый потоп в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 июня.
- Бывший премьер-министр, возглавляющий Совет безопасности РФ, Дмитрий Медведев назвал три шоковых фактора, негативно повлиявших на российскую экономику в этом году. Среди них снижение цен на нефть, сокращение экспорта и ограничения из-за коронавируса. Политик уверен, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентному падению мирового ВВП.
- Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, как идет борьба с коронавирусом в республике. Он посетовал на фейки и «информационную пандемию». Также глава Минздрава РТ допустил возможность второй волны инфекции COVID-19. Он также объяснил, почему в Набережных Челнах сложилась ситуация с очередями в больницы. По словам министра, поток прибывающих в больницы своим ходом и на скорой помощи превысил возможности приемного покоя по работе с пациентами. В городе пришлось открыть второй сортировочный госпиталь.
- В Казани после дневного ливня вновь затопило несколько улиц. Например, в огромной луже на проспекте Победы автомобиль получил гидроудар. Пользователи соцсетей опять жалуются на неработающие ливневки.
- Акционеры ПАО «Татнефть» на общем собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2019 год только по привилегированным акциям. Выплаты составят по 1 рублю за бумагу, или 147,5 млн рублей.
- Министерство просвещения опубликовало расписание экзаменов на ЕГЭ. Первый стартует 3 июля.
- В Татарстане только каждый пятый предприниматель смог доказать, что столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в период пандемии коронавируса. Зампред Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев рассказал, что ТПП РТ получила 5 893 заявки на подтверждение форс-мажорной ситуации. Палата провела уже более 2 тысяч проверок и выдала 410 подтверждений.
- Эксперты считают, что в эту пятницу Центробанк вновь снизит ключевую ставку. Предположительно, она опустится на 1 или 0,75 процентных пункта.
- Общественница из Казани Ирина Волынец вошла в состав Общественной палаты РФ среди 43 человек от общественных объединений и НКО. Она будет представлять ДОСААФ.
- Из Казани вновь начнут ходить поезда в Санкт-Петербург и Адлер. В РЖД сообщили о перезапуске нескольких поездов дальнего следования в связи с увеличением пассажиропотока.
- В Казани отменили этап Мировой серии по прыжкам в воду, намеченный на сентябрь этого года. В Российской федерации прыжков надеются провести его в следующем сезоне.
- В Казани выставили на продажу бар «Ла Нинья» на улице Профсоюзной. За заведение владельцы просят 5 млн рублей.
- Власти столицы Татарстана предложили ввести в городе обязательный раздельный сбор мусора. Пока этот вопрос обсуждается на уровне Госсовета РТ.
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