Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +28 градусов

В среду, 17 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром и днем местами возможен небольшой и умеренный дождь, гроза. Локально град.

Ветер западный, северо-западный 5—10 м/c, днем местами порывами до 14 м/с, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +24—29˚C. В Казани термометры покажут от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +25°С до +28°С.

