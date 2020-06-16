Медик из горбольницы №5 в Набережных Челнах: «Мы в ужасе от того, что происходит в нашей больнице»

Сотрудник городской больницы №5 в Набережных Челнах рассказал, что сейчас происходит в больнице. Сообщение медика анонимно опубликовано в группе «Набережные Челны Life».

«Мы, медицинские работники, в ужасе [от того], что происходит в нашей больнице! Нет обеспечения защитными костюмами, приходиться работать во всем б/у. Нас за ночь перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Мы были не готовы, ни морально, ни физически!», — написали в посте.

Судя по сообщению, в больнице не было аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Госпиталь работает с 6 числа, кислород провели 2 дня назад, в то время как пациентам требовался кислород с начала открытия! Нет кислородных масок, 2 на все отделение! 1 респиратор с 6 числа, и то после другого человека!», — жалуется медик.

Он сообщил, что на сотрудников больницы легла большая нагрузка.

«Мы понимаем, что наша профессия помогать пациентам, но мы тоже люди, и у нас есть семьи, которых мы оставили дома, так как мы живем в больнице! Вся нагрузка лежит на нас! Нас не слышат, нам тяжело. Просим нас услышать!», — подытожил аноним.

Газета «Реальное время» обратилась за комментарием в Минздрав Татарстана.

Вчера стало известно, что Набережные Челны привлекают врачей из соседних городов в «ковидные» госпитали.

