Главное к утру: в Казани «заминировали» самолет, в Татарстане продлят трудовые патенты мигрантам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 июня.
- В аэропорту Казани после сообщения о бомбе на борту проверили самолет, прибывший из Санкт-Петербурга.
- В Татарстане трудовые патенты мигрантам продлят на 93 дня.
- В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 11-летний мальчик катался на велосипеде и упал с моста в овраг.
- «КамгэсЗЯБ» выплатил более 11 млн рублей долгов по зарплате.
- Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию с помощью МФЦ.
- В Нижнекамске из-за ремонта линий электропередач с этой недели начнутся плановые отключения электроэнергии.
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