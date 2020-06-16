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Главное к утру: в Казани «заминировали» самолет, в Татарстане продлят трудовые патенты мигрантам

07:00, 16.06.2020
Главное к утру: в Казани «заминировали» самолет, в Татарстане продлят трудовые патенты мигрантам
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 июня.

  • В аэропорту Казани после сообщения о бомбе на борту проверили самолет, прибывший из Санкт-Петербурга.
  • В Татарстане трудовые патенты мигрантам продлят на 93 дня.
  • В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 11-летний мальчик катался на велосипеде и упал с моста в овраг.
  • «КамгэсЗЯБ» выплатил более 11 млн рублей долгов по зарплате.
  • Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию с помощью МФЦ.
  • В Нижнекамске из-за ремонта линий электропередач с этой недели начнутся плановые отключения электроэнергии.
Общество Татарстан
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