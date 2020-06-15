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Джей Пи Нил назвал цели казанской «Стрелы» на регбийный сезон

22:25, 15.06.2020
Джей Пи Нил назвал цели казанской «Стрелы» на регбийный сезон
Фото: vk.com/strelarugby

Главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил рассказал о целях казанской команды на новый регбийный сезон. В нынешнем году казанцы впервые сыграют в премьер-лиге страны.

«Мы — новички, в лиге на нас смотрят как на детей. Эксперты говорят, что мы команда, от которой стоит ждать сюрпризов. Но мы пришли всерьез и надолго, настроены показывать результаты. Для команды я ставлю цель попасть в плей-офф. А там будем стараться побеждать в каждом матче», — сказал тренер.

Чемпионат страны по регби стартует для казанской публики 19 июня. Свой первый матч в премьер-лиге подопечные Нила проведут против московского ЦСКА. Игра начнется в 17.00 на стадионе «Тулпар».

Напомним, ранее на домашней арене «Стрелы» был постелен новый современный газон, отвечающий всем международным стандартам.

Спорт Татарстан
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