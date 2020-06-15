В казанском аэропорту рассказали о проверке «заминированного» самолета из Петербурга

Сегодня, 15 июня, в международный аэропорт «Казань» поступило сообщение об угрозе наличия в самолете, следовавшем рейсом Санкт-Петербург — Казань, взрывного устройства.

Борт благополучно приземлился в 19.35. После досмотров самолета информация о «минировании» не подтвердилась.

Службы аэропорта осуществили подготовку самолета к обратному вылету в Санкт-Петербург в соответствии с расписанием.

В 21.45 борт вылетел из аэропорта, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

СМИ ранее сообщили, что в казанский аэропорт съехались экстренные службы после анонимного сообщения о бомбе в самолете. Также отмечалось, что рейс Санкт-Петербург — Казань, предположительно, дал сигнал ЧС при заходе на посадку.

