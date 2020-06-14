В Казани отменили международный спортивный конгресс

В Казани отменили проведение международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех».

Мероприятие должно было пройти 10-13 июня в Поволжской академии спорта.

Ранее организаторы предполагали все же провести мероприятие в срок или же несколько сдвинуть дату в связи с пандемией коронавируса. Но все же конгресс отменили.



Ожидалось, что на конференцию приедут члены МОК и FISU, отечественные и зарубежные ученые, специалисты в области физической культуры и спорта, спортивной медицины, а также профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений различных стран мира, передает «Татар-информ».

