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Синоптики Татарстана сообщили о надвигающемся тумане

16:25, 14.06.2020
Синоптики Татарстана сообщили о надвигающемся тумане
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о тумане.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 15 июня ночью и утром местами ожидается туман. В этот период республика окажется под влиянием периферии северного антициклона.

Отметим, что в Татарстане со следующей недели установится теплая погода без дождей.

Недавно синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары. По их данным, на территории страны температура держалась значительно выше климатической нормы. Сейчас же поток холода пробивается все дальше вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения остался лишь крайний юг страны.

Общество Татарстан
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