Прокуратура РТ передала в МВД кадры из соцсети, где неизвестный размахивает пистолетом

Фото: соцсети

Татарстанская прокуратура в ходе мониторинга социальных сетей передала в МВД РТ кадры, где пассажир иномарки размахивает пистолетом из окна автомобиля.

Ведомство сделало это прямо в комментариях под записью. Пока МВД РТ публично не отреагировало на запрос.

В комментариях же дискуссия на тему допустимости подобного поведения продолжается. Пользователи разделились на два лагеря: одни резко осуждают мужчину, независимо от того, было ли в руках настоящее оружие или его муляж. Другие сетуют на то, что в городах стало слишком много «стукачества».

Напомним, что ранее в соцсетях появилось фото неизвестного пассажира иномарки, который размахивал пистолетом из окна автомобиля.

