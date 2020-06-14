Соцсети: в Казани дистанцию начали мерить эчпочмаками

Фото: соцсети

В одном из кафе в центре Казани посетителям предлагают держать дистанцию в новом измерении: в эчпочмаках. Фото появилось в соцсети.

Судя по табличке, социальную дистанцию в 1,5 метра владельцы кафе оценили в 15 эчпочмаков. Пользователи окрестили ее «дистанцией по-казански».

«Пожалуйста, соблюдайте дистанцию в 15 эчпочмаков», — гласит табличка.

Напомним, что с 11 июня свои двери для посетителей открыл общепит Татарстана. Заведениям с летними верандами и террасами разрешено принимать гостей на открытом воздухе.

