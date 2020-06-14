Под Казанью вода из прорванной трубы забила из-под асфальта

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В деревне Куюки под Казанью из-под асфальта забила вода. Об этом сообщили в соцсетях.

Как передают пользователи, ранее жители жаловались на отсутствие воды. Власти установили вторую водонапорную башню, однако первая давления не выдержала. На улице Южной Куюков прорвало трубу, отчего вода забила даже из-под асфальта.

По утверждению пользователей, в населенном пункте нет воды. Когда она появится — не сообщается.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры последствий вчерашней грозы в деревне Куюки под Казанью. На кадрах видеозаписи видно, что поток воды несется по дороге, буквально вымывая все на своем пути.

