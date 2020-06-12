Башаров про пикет у Минкульта РТ: «В следующий раз пойдете, меня пригласите»

Артист Марат Башаров ответил казанской блогерше, которая устроила пикет с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана на ее странице в Instagram.

«Уважаемая zaza, вы когда в следующий раз пойдёте, меня пригласите.... Я хоть плакат подержу, а у вас руки отдохнут. Вам ими ещё дома с детьми поиграть, мужа накормить, за собой поухаживать. Мы с женой всегда готовы вам помочь», — написал Башаров под ее постом о пикете.

10 июня известная в Казани блогер и активистка, которая ведет в Instagram блог elza_zaza, провела одиночный пикет у входа в Министерство культуры Татарстана с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста республики.



Глава Минкульта РТ Ирада Аюпова объяснила «Реальному времени», что министр культуры не может лишить какого-либо артиста звания, которое присуждается указом президента республики.

На следующий день руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что законодательством предусмотрено всего лишь два основания, по которым человека можно лишить подобного звания.

«Согласно закону, это можно сделать в случае, если сведения в поданных им документах не соответствуют действительности. Тогда можно лишить звания. И второй случай — если есть решение суда именно о лишении звания. В данном случае мы ни тот, ни этот вариант не видим», — сказала она.

