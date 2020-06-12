В Казани на проспекте Победы произошел разлив жидкости с пеной

В Казани на дороге возле дома 156/26 на проспекте Победы сегодня разлилась жидкость с пеной. Об этом в группе «Казань Онлайн» сообщил очевидец.

По его словам, из-за этого в доме отключили воду и перекрыли проезд. Сотрудники коммунальной службы пытались смыть с асфальта эту жидкость сильной струей воды.

Что именно разлилось на проезжей части, не уточняется.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Казани сносят «лишние» 9 этажей в ЖК «Золотая середина» на Чистопольской.

