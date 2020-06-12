Тверской губернатор объяснил отмену фестиваля «Нашествие 2020»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг, 11 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о решении не проводить в регионе популярный рок-фестиваль «Нашествие». Он объяснил, что массовое мероприятие противоречит рекомендациям Роспотребнадзора.

К тому же пока в Конаково введен пропускной режим и въезд в город без пропуска невозможен, сообщил губернатор в эфире передачи «Вести Тверь».

«При всем уважении к организаторам «Нашествия» и при всей популярности фестиваля, но из-за коронавиурса фестиваля в этом году не будет», — заявил Руденя.

Фестиваль «Нашествие» начали организовывать в 1999 году под патронажем рок-радиостанции «Наше радио». С 2004 года он базируется в Тверской области.