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В ЦИК Татарстана рассказали, когда будут известны результаты голосования по поправкам в Конституцию

16:47, 11.06.2020
В ЦИК Татарстана рассказали, когда будут известны результаты голосования по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию подведут 3 июля, а по всей России — 5 июля, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он добавил, что в республике все-таки организуют видеонаблюдение на голосовании по изменениям в Основной закон страны.

Отмечается, что ЦИК Татарстана обеспечит всех голосующих и членов избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты.

Участковые избиркомы начнут принимать граждан уже с 16 июня. Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией голосование начнется за шесть дней до основной даты.

ОбществоВласть Татарстан
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