В Татарстане одной аптеке разрешили продавать лекарства дистанционно

Территориальный орган Росздравнадзора по РТ начал выдавать разрешения на дистанционную продажу лекарств и их доставку.

На сегодняшний день в Татарстане разрешение на осуществление дистанционной торговли надзорный орган выдал ООО «Дельта» («Аптека 16 плюс», которая располагается по адресу: Казань, ул. Юлиуса Фучика, 131в).

Как уточняет пресс-служба Росздравнадзора по РТ, для получения подобного разрешения аптека должна направить в ведомство заявление и документы о ее соответствии установленным требованиям.

В середине мая правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. Для организации продажи лекарств через интернет аптеки должны соблюдать следующие условия: иметь лицензию на данный вид деятельности, с момента выдачи которой прошло больше года, сайт или мобильное приложение, собственную курьерскую службу или договор с соответствующей компанией.

