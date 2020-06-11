В Татарстане одной аптеке разрешили продавать лекарства дистанционно
Территориальный орган Росздравнадзора по РТ начал выдавать разрешения на дистанционную продажу лекарств и их доставку.
На сегодняшний день в Татарстане разрешение на осуществление дистанционной торговли надзорный орган выдал ООО «Дельта» («Аптека 16 плюс», которая располагается по адресу: Казань, ул. Юлиуса Фучика, 131в).
Как уточняет пресс-служба Росздравнадзора по РТ, для получения подобного разрешения аптека должна направить в ведомство заявление и документы о ее соответствии установленным требованиям.
В середине мая правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. Для организации продажи лекарств через интернет аптеки должны соблюдать следующие условия: иметь лицензию на данный вид деятельности, с момента выдачи которой прошло больше года, сайт или мобильное приложение, собственную курьерскую службу или договор с соответствующей компанией.
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