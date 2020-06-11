В Орловской церкви в Челнах отключили электричество из-за долгов

В Набережных Челнах Орловскую церковь отключили от электроэнергии. Причина — долги перед АО «Татэнергосбыт».

С марта в церковь не пускали из-за решения властей.

«Учитывая, что пожертвования прихожан являются единственным источником финансирования нашего храма, мы оказались не в состоянии оплачивать поступившие за март 2020 года коммунальные платежи. Оплатить уже выставленный счет за электроэнергию на сумму 132 984 рубля — мы оказались не в состоянии», — сообщил настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Олег Богданов.

Храму удалось оплатить только 32 984 рубля. Шестимесячную рассрочку «Татэнергосбыт» не предоставил.

«С учетом нового счета за апрель наш долг перед АО «Татэнергосбыт» составил на конец мая 202 тыс. рублей. 29 мая 2020 года мы были проинформированы о том, что поставлены с 1 июня на отключение от электроэнергии. 1 июня нами было внесено в счет погашения нашей задолженности 100 тыс. рублей, собранных с помощью вас, прихожане, и предназначавшихся для выплаты мартовской зарплаты работникам храма», — сказал Богданов.

С 5 июня в РТ открылись мечети и церкви. Для них будет действовать ряд ограничений.