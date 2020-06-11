В Татарстане за провоз 10 кг наркотиков будут судить жителя Санкт-Петербурга

В Верхнеуслонский суд Татарстана направлено дело 26-летнего жителя Санкт-Петербурга. 1 марта этого года его задержали на контрольном посту «Малиновка» под Казанью с грузом в 10 кг мефедрона, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



По версии следствия, наркотики обвиняемый приобрел 28 февраля 2020 года вместе с подельниками в Подмосковье и должен был доставить в Екатеринбург для дальнейшего сбыта.

В ходе предварительного следствия задержанный признался в покушении на незаконный наркосбыт. Сейчас он находится под арестом.

Ранее под Казанью изъяли 80 свертков мефедрона из машины, в которой находились сотрудник пожарно-спасательной части и мировой судья.