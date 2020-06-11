Скрынник: «Федерация считает, что финал чемпионата России должен быть сыгран»

Фото: rusbandy.ru / Валентина Кожуханцева

Президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник считает, что перенесенный финальный матч чемпионата России должен состояться, несмотря на кардинальные изменения в составах его участников.

«Во-первых, спорт создан для болельщиков — мы же играем для зрителей! Во-вторых, у чемпионата России есть своя утвержденная формула, принятая перед его началом. Каждый клуб имеет свою стратегию на сезон, и итоги «регулярки» в первую очередь — это стартовые позиции клубов перед плей-офф. Поэтому распределение медалей без соревновательной части — на наш взгляд, отнюдь не самое справедливое решение.



В ближайшее время федерация проведет ряд консультаций с членами Исполкома ФХМР и клубами. Мы считаем, что финал чемпионата России должен быть сыгран. Кто-то скажет, что клубы-финалисты уже изменили состав, но я уверен, что в сезоне наши болельщики видят не так много матчей, и соревновательная часть и интересы зрителей должны быть на первом месте», — заявил Скрынник.

Напомним, финальный матч плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» был перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент клубы уже начали готовиться к следующему сезону и расстались с рядом хоккеистов. В частности, хабаровский клуб покинул главный тренер Михаил Юрьев и несколько лидеров команды. Московское «Динамо» также потеряло своего основного голкипера Андрея Рейна, перешедшего в архангельский «Водник».