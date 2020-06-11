Главное к утру: поворот в деле Ефремова, смена директора казанского IT-парка, повышенная оплата за работу 1 июля
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 июня.
- Вчера вечером в Казани приземлился вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» с гражданами РФ, вылетевший из аэропорта Дубая. Он доставил 160 человек. Среди них 99 пассажиров долетели до Казани и 61 — до Екатеринбурга.
- Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Полиция установила факт сбыта наркотиков заслуженному артисту России неустановленными лицами.
- Россияне, которые будут работать в день голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную оплату труда, остальным полагается обычная оплата за рабочий день. Голосование пройдет 1 июля.
- У технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» сменится директор. Нынешний руководитель Антон Грачев с 15 июня покидает эту должность. Временно исполняющим обязанности назначили первого заместителя Руслана Власова.
- Следственный комитет России начал проверку из-за слов журналистки Юлии Латыниной о коронавирусе в Татарстане, сказанных в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 11 апреля журналистка в эфире программы «Код доступа» зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем говорилось, что медработники из Нижнекамска жалуются на нехватку средств защиты и тяжелые условия труда.
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