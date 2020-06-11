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В Татарстане 12 июня изменится график работы почтовых отделений

01:29, 11.06.2020
В Татарстане 12 июня изменится график работы почтовых отделений
Фото: kzn.ru

В Татарстане 12 июня не будут работать почтовые отделения, кроме офиса на Кремлевской, 8.

Это почтовое отделение будет работать по субботнему графику.

В четверг, 11 июня, все почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час. 13 июня работа возобновится в прежнем режиме, передает мэрия Казани.

Также в связи с празднованием Дня России 12 июня кадастровая палата по РТ изменит график работы.

Общество Татарстан
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