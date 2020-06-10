Итоги дня: пикет возле Минкульта РТ, уголовное дело после ремонта поликлиники, реставрация дома Ф. Амирхана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 июня.
- Сегодня в Казани рядом со зданием Минкульта Татарстана неизвестная девушка провела одиночный пикет с требованием лишить актера Марата Башарова звания заслуженного артиста республики. На фото девушка стоит у входа в Минкульт и держит в руках табличку с надписью: «Министр культуры РТ! Требую лишить звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» тирана М. Башарова». В мае еще одна бывшая жена Башарова, Елизавета Шевыркова, заявила, что он избивал ее на третьем месяце беременности. В тот момент, по ее словам, Башаров был пьян. Еще раньше, после того как Башаров публично признался в насилии в семье, в Сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей.
- В Набережных Челнах идет проверка сигнала о распространении коронавируса в местном психоневрологическом диспансере. По сведениям, поступившим в челнинскую прокуратуру, болеют и пациенты, и медики. По этому сигналу началась проверка, о результатах которой пресс-служба ведомства сообщит по ее завершении. Между тем в республиканском Минздраве информацию о вспышке в челнинском диспансере не подтвердили. На запрос «Реального времени» пресс-служба министерства ответила: «Случаев массового заражения там не зафиксировано. Учреждение работает в штатном режиме». Подробнее о том, какая ситуация с коронавирусом складывается в Челнах, — в материале «Реального времени».
- Пятью сутками административного ареста наказал сегодня Приволжский райсуд Казани Андрея Балеева, бывшего помощника прокурора Советского района Казани. Он признан виновным в хулиганстве со стрельбой в нетрезвом состоянии. Накануне вечером Балеева задержал судебный пристав, который отреагировал на звуки выстрелов в окрестностях суда. У задержанного изъяли пневматический пистолет.
- Зеленодольская городская прокуратура инициировала проверку информации о том, что в Осиново отчим домогался двух несовершеннолетних девочек. Сюжет показали на федеральном телеканале. Две сестры в эфире рассказали о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима. Одна из девочек обвинила мужчину в изнасиловании, которое произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского района.
- Татарстан попал в число регионов, которые больше всех пострадали от коронавирусных ограничений. В апреле потребительские расходы в Татарстане упали на 32,6%. Больше расходы сократились только в Москве и Санкт-Петербурге, на 39,8% и 35,4% соответственно. В мае ситуация в Татарстане улучшилась, тогда падение составило 19,2%.
- В Казани осенью планируется завершить реставрацию «Дома Колодкиной» на ул. Жуковского, 12. Сто лет назад в этом доме жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан. Сейчас «янтарный домик» проходит последний этап реставрации. В доме уже восстановлены витражные окна и необычная лепнина.
- Следком по РТ возбудил уголовное дело о мошенничестве на капремонте объектов здравоохранения в Лениногорске. В администрации города, районной больнице и офисе компании-генподрядчика прошли обыски. По версии следствия, весной 2018 года в Лениногорске по госконтракту на 206 млн рублей был проведен капремонт бюджетных клиник. Работы в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ оценили в 24,6 млн рублей и оплатили.
Согласно акту приемки, все работы были выполнены, но и спустя два года после подписания акта детская поликлиника не открылась — ввиду отсутствия условий для оказания медицинских услуг. Следователи считают, что часть оплаченных работ так и не была выполнена. Все подробности запутанного дела читайте в материале «Реального времени».
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