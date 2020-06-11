Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов

В четверг, 11 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, локально град.

Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +22˚С... +27˚С. В Казани воздух прогреется от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +22°С до +25°С.

