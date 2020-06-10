Новости общества

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правление Союза писателей Татарстана продлило полномочия Данила Салихова

12:02, 10.06.2020
Правление Союза писателей Татарстана продлило полномочия Данила Салихова
Фото: wikimedia.org

Правление Союза писателей Татарстана накануне приняло решение о продлении срока полномочий председателя Союза Данила Салихова. Об этом сообщается на сайте Союза писателей.

«В середине июня 2020 года должен был пройти XIX съезд писателей. Из-за ситуации с пандемией дата проведения съезда переносится, предположительно, на 2021 год», — говорится в сообщении.

6 июня на 73-м году жизни скончался поэт Шагинур Мустафин.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем