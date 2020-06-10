Правление Союза писателей Татарстана продлило полномочия Данила Салихова
Правление Союза писателей Татарстана накануне приняло решение о продлении срока полномочий председателя Союза Данила Салихова. Об этом сообщается на сайте Союза писателей.
«В середине июня 2020 года должен был пройти XIX съезд писателей. Из-за ситуации с пандемией дата проведения съезда переносится, предположительно, на 2021 год», — говорится в сообщении.
6 июня на 73-м году жизни скончался поэт Шагинур Мустафин.
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