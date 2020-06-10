Главное к утру: домашний арест Ефремова, Румыния метит во враги, «карантинные» штрафы в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 июня.

Таганский райсуд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Сам актер высказался об аварии так: «Это все, конечно, чудовищно произошло».



Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона.



По подсчетам «Новой газеты», Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству людей, привлеченных к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.



Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Советского суда Казани в отношении казанского блогера Дамира Манжукова, катавшегося по городу с муляжом автомата. Он находится под арестом.



Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов. От COVID-19 скончались свыше 404 тысяч человек.

