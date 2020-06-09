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Главное к утру: коронавирус у Ройзмана, Ефремов попал в аварию и День города в Иннополисе

07:00, 09.06.2020
Главное к утру: коронавирус у Ройзмана, Ефремов попал в аварию и День города в Иннополисе
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 июня.

  • У бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус. Он уже опроверг, что заразился COVID-19 в Москве на книжной ярмарке.
  • Актер Михаил Ефремов попал в ДТП. Его задержала полиция.
  • Сегодня самый молодой город России — Иннополис — празднует свой пятый День города. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
  • Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки» академику из Казани Талие Хабриевой. Она является одним из соавторов поправок в Конституцию.
  • В Казани возбудили дело о нападении на полицейского. Сотруднику МВД пришлось стрелять по ногам местного мужчины.
  • Башкирский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на сообщения о покупке картины Эдварда Мунка «Крик». Знаменитое произведение приобрел миллиардер Роман Абрамович.
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