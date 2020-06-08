Итоги дня: частичное открытие границ РФ, 8 млрд рублей для РТ на поддержку семей, в Казани возобновляют вакцинацию детей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 июня.
- 2 миллиона 400 тысяч человек подписали прошение о присвоении Казани звания города трудовой доблести. Прошение уже направлено в адрес администрации президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани полицейский применил оружие, пытаясь отбиться от пьяной компании. Инцидент произошел вчера вечером в одном из дворов.
На требование полицейских представить документы мужчины ответили отказом. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове. Другой полицейский пытался помочь напарнику, но на него накинулся другой мужчина. Сотрудник полиции выстрелил в воздух, на что мужчины никак не отреагировали. Тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
- Россия откроет границы для выезда на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Правительство России опубликовало документ, который смягчает порядок въезда и выезда из страны. Документ был подписан 6 июня и вступил в силу со дня подписания.
- Татарстан получил из федерального бюджета 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми в период пандемии коронавируса, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Всего в 2020 году на меры социальной поддержки жителей Татарстана планируется направить более 22,6 млрд рублей.
- В Казани возобновляются вакцинация детей, проведение медосмотров и прием у стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, гинекологов и онкологов. Также разрешена работа по терапевтической косметологии и медицинскому массажу. На следующих этапах снятия ограничений планируется возобновить плановую госпитализацию, прием пациентов для оказания амбулаторной помощи, проведение медосмотров и диспансеризации, а также медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
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