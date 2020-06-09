Сегодня в Татарстане ожидается сильный дождь, порывистый ветер и до +28 градусов

Во вторник, 9 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза, местами град.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем и вечером местами порывами до 15—18 м/с, локально шквалистые усиления до 19—24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +23... +28˚. В Казани воздух прогреется от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +25°С до +28°С.

