Путин 12 июня проведет в Кремле первое очное мероприятие

Президент России Владимир Путин 12 июня, в День России, проведет в Кремле первое с начала пандемии мероприятие — он наградит Героев труда.

По словам советника президента Владимира Толстого, Путин вручит звезды Героя труда. Обычно эту награду вручали 1 мая, в этом году церемонию отложили, пишет «Интерфакс». Мероприятие пройдет при участии гостей.

27 апреля был опубликован указ президента о том, что звание Героя труда присвоено президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину.

Путин вернулся в Москву после длительной самоизоляции в Ново-Огарево в конце мая.

