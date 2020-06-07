В Зеленодольске самолет МиГ-23 перевезли в сквер «Памяти и славы»

Самолет МиГ-23 поменял место дислокации — его установили в сквере «Памяти и славы». Сначала его выкатили с территории на улицу Столичную, а потом аккуратно перевезли в Айшу.

До этого самолет несколько лет стоял у здания зеленодольского филиала КАИ. На его месте появится молодежный центр «Порт».

Как пишут «Новости Зеленодольска», борт планируется покрасить и установить на постамент.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев пообещал заасфальтировать дорогу в поселке Гари.

