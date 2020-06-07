В Татарстане ожидается дождь, местами град и до +23˚

В воскресенье, 7 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, местами сильный.

В отдельных районах республики синоптики прогнозируют грозу, локально град. Ночью и утром местами возможен туман, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах могут быть кратковременные усиления до 17—22 м/с.

Ночью температура опустится +10... +15˚. Днем максимальная температура воздуха составит 18... +23˚.