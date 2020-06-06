В соцсетях обсуждают, как голый ребенок в Горкинско-Ометьевском лесу прокатился по фонтану на самокате

В Казани в соцсетях обсуждают, как голый ребенок в Горкинско-Ометьевском лесу прокатился по фонтану на самокате. Фото опубликовали в группе «ВКазани поймут» «ВКонтакте».

«Полностью голый ребёнок в Горкинско-Ометьевском лесу катается по фонтану. Неужели родители девочки думают, это нормально?!», — подписали фотографию.

Пост собрал уже 34 тыс. просмотров и около 300 комментариев.

«Не нормально... Маска, перчатки где?», — пошутили в комментариях к записи.

В казанских парках и скверах фонтаны начали включать с 18 мая.

