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В соцсетях обсуждают, как голый ребенок в Горкинско-Ометьевском лесу прокатился по фонтану на самокате

10:02, 06.06.2020

В Казани в соцсетях обсуждают, как голый ребенок в Горкинско-Ометьевском лесу прокатился по фонтану на самокате. Фото опубликовали в группе «ВКазани поймут» «ВКонтакте».

«Полностью голый ребёнок в Горкинско-Ометьевском лесу катается по фонтану. Неужели родители девочки думают, это нормально?!», — подписали фотографию.

Пост собрал уже 34 тыс. просмотров и около 300 комментариев.

«Не нормально... Маска, перчатки где?», — пошутили в комментариях к записи.

В казанских парках и скверах фонтаны начали включать с 18 мая.

Общество Татарстан
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