Итоги дня: в Казани не снесут исторические здания, Путина пригласили убрать мусор на реке, врачам РТ выплатили 9 млн
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 июня:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с основателем маркетплейса ABC.ru Алексеем Банниковым. Это первая личная встреча президента республики с инвестором с начала пандемии коронавируса. Банников намерен вложить более 200 млн рублей в строительство логистического центра. В Зеленодольском районе планируется возвести логистический центр площадью 5 тыс. кв. м с созданием 300 рабочих мест. Половину склада предполагается использовать под проект ABC.ru, другую половину — под fulfillment-аренду для малых и средних предпринимателей.
- Власти Казани отменили снос трех исторических зданий — дома №5 по улице Токарной, домов на Некрасова и Шарифа Камала. «Учитывая, что дома, представляющие историческую ценность, подлежат реконструкции, а не сносу, в вышеуказанные постановления внесены соответствующие изменения», — ответили «Реальному времени» в горадминистрации. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Лидер молодежного экологического движения Татарстана Дилара Сатикова приняла участие в совещании президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками. Она попросила главу государства принять участие в акции «Вода России». Во время этой акции волонтеры выходят к берегам рек и проводят уборку. Сатикова подчеркнула, что мероприятие также носит просветительский характер. Глава государства в свою очередь поблагодарил ее за приглашение и поздравление коллег.
- На совещании президента РФ Владимира Путина с зоозащитниками и экологами глава «Норникеля» Владимир Потанин доложил, что на устранение последствий от разлива топлива в Норильске потребуется не менее 10 млрд рублей. Миллиардер добавил, что компания займется ликвидацией на собственные средства.
- В Татарстане прокуратура проверила заявление врача из Зеленодольского района об отсутствии выплат надбавок за работу с коронавирусными пациентами. В итоге 131 врач получил 9 млн рублей.
- В Татарстане построят три завода по переработке мусора — в Набережных Челнах, Лениногорске, Елабуге. Это будут современные предприятия с техникой, которые помогут уменьшить массу захоронения мусора, сообщил директор регионального развития ГК «Мехуборка» Ролан Шамсутдинов.
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