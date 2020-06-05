Города трудовой доблести России могут выбрать в день голосования по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Голосование за звание «Город трудовой доблести» планируют провести в России одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.



Отметим, что Казань является одним из претендентов на получение этого звания. Инициативу поддержала партия «Единая Россия». Там одобрили сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Однако работа начнется задолго до 1 июля, когда начнется голосование за поправки в Конституцию страны. В татарстанском отделении «Единой России» отметили, что 12 июня свои подписи в поддержку акции можно будет оставить на специальных баннерах, которые планируется разместить на железнодорожных вокзалах, передает «Татар-информ».



Согласно указу президента РФ, звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.



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