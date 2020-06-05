ЦБ перенес продажу банка «Открытие» с осени 2021 года на весну 2022 года

Продажа банка «ФК Открытие» переносится с осени 2021 года на весну 2022 года как наиболее реалистичный срок для сделки, сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. К этому времени будет определен способ продажи и пакет акций, но от планов продать акции «Открытия» ЦБ не отказывается, добавила она.

«Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи — конец 2021 года, — подтвердила она. Но в связи с такими событиями, как пандемия и ограничительные меры, потенциальным инвесторам требуется дополнительное время. «Конечно, потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — назвала она вероятный срок продажи. По ее словам, в ЦБ продолжат обдумывать способ продажи и объем пакетов, которые будут выставляться на продажу, но таких решений пока не принято.

«И намерены как можно быстрее продать пакет акций «Открытия», — отметила Набиуллина.