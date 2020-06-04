В соцсетях набирает популярность видео с поющим Минтимером Шаймиевым

В Сети появилось видео, как первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поет на семейном празднике. Видео, снятое еще в прошлом году, опубликовал телеграм-канал «Бабай позвонит».

На кадрах видно, как Шаймиев исполняет популярную татарскую композицию «Эх, алмагачлары» под аккомпанемент на баяне.

Ранее Минтимер Шаймиев ответил на вопросы «Реального времени» по случаю 100-летия со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.