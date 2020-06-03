Итоги дня: ЧС в Норильске, дата выборов президента РТ, строительство завода по обезвреживанию отходов в РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 июня:
- Власти Зеленодольского муниципального района выдали разрешение на строительство завода по термическому обезвреживанию отходов. Подрядчиком строительства завода в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей. Пуск татарстанского мусоросжигательного завода запланирован на лето 2022-го — конец 2023 года. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что Институт истории им. Ш. Марджани продолжает работать. «Институт работает, продолжает свою работу, и никакой речи о ликвидации института нет», — сказала она.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера в связи с разливом топлива. 29 мая из-за разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги в Норильске вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарную.
Госсовет Татарстана планирует назначить выборы президента республики на 13 сентября. Сегодня проект решения одобрил Комитет Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.
- В Казани увеличат разрешенную скорость до 80 км/ч для легковых автомобилей на Мамадышском тракте (от перекрестка с Интернациональной до границы города) и улице Залесной (от дома №118 до границы города). Об этом сообщили в ГИБДД по Татарстану. Также скорость увеличат до 100 км/ч на двух участках автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск до магистрали М-7 «Волга». Дорожные знаки уже установили на участках с 115,2 по 118,3 км и с 120,7 по 124,6 км дороги. Стоит отметить, что изменения скоростного режима будут действовать только до 30 сентября.
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